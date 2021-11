Juan Darthés será juzgado desde este martes en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien sostuvo que espera el inicio del "inédito" debate "con mucha ansiedad y fuerza" a casi tres años de haberlo denunciado por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.

Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron al actor por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo. Raquel Hermida Leyenda, abogada de ambas actrices dijo al aire de Sí 98.9 que “en la Argentina es un abuso sexual con acceso carnal en un contexto laboral o sea que es doblemente agravado, mientras que en Brasil es un juicio reservado".

Y agregó: “Recordemos que estamos en un juicio de abuso con acceso carnal en contexto laboral”. En ese contexto recordó, que como en todo proceso penal, quien declara primero es la víctima - Thelma Fardin- y si hay tiempo los más allegados. Este miércoles el procedimiento continuará con los testigos, pero aclaró la letrada que en Brasil son pocos en comparación con los juicios que se llevan a cabo en Argentina.

Por otro lado y sobre su defendida, Hermida Leyenda contó que Rivero declararé este miércoles por videoconferencia desde la ciudad de Roma en Italia, ante el consulado argentino en esa ciudad y luego declarará Anita Co, desde la Fiscalía de la Mujer a nivel nacional en Argentina.

En tanto dijo que sus dos clientas forman parte del juicio porque en Argentina hubo cuatro mujeres que denunciaron a Darthés públicamente, pero no ante la Justicia. La primera fue Calu Rivero, la segunda Natalia Juncos y Anita Co. “Son tres personas que en respuesta de haber hablado de Darthés recibieron denuncias penales -Natalia Juncos y Anita Co- y Calu Rivero una causa civil de daños y perjuicios que permanece en trámite porque el otro proceso fue ganado”, explicó.

Sobre la condena que puede recibir Darthés, la abogada sostuvo que “de acuerdo a derecho es lo justo más que lo máximo". Es que gracias a una artimaña legal de Fernando Burlando, abogado del acusado que estaba al tanto de que el exilio en Brasil podría favorecerlo, el actor decidió escapar para evitar la extradición ya que el vecino país no extradita a sus nativos. El artículo 51 de la Constitución, que rige en ese país desde 1988, lo explica: "Ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley”.

“Él no se presentó en Brasil, se escondió, lo estuvieron buscando durante meses, es en la causa de Anita Co donde había aportado un domicilio de San Pablo en el que nunca estuvo y ahora está ocupando obligatoriamente y que está custodiado por la policía porque saben que tiene un riesgo de fuga muy importante, es clave porque al pisar un centímetro fuera de Brasil queda detenido por Interpol”, precisó.

Por último, aseguró que Darthés es “como un preso en su país natal” y corresponde que “sea juzgado allí por el delito que fue imputado en Nicaragua y esa situación por la cual se tienen todas las pruebas requeridas, tanto en Nicaragua, como en Brasil y Argentina”, con “pruebas suficientes para recibir una condena”.

