Santiago Kalinowski asegura en sus ponencias que "prohibir la 'e' es una persecución política". Es lingüista y lexicógrafo, y sostiene que el lenguaje inclusivo no pretende cambiar la gramática sino poner la atención en la desigualdad de género en la sociedad. Por eso destaca que “no es un fenómeno de cambio lingüístico sino un fenómeno retórico”.

Para el especialista, el lenguaje inclusivo será incluido como un hito discursivo de esta época, pero con la aclaración que “no es un fenómeno de cambio lingüístico sino que es un fenómeno retórico”, más bien “la configuración de discurso de una contienda política”.

“El objetivo del inclusivo no es cambiar la gramática, no le importa. Hay gente que puede decir que sí pero en realidad es una intervención que lo que busca es terminar con mujeres asesinadas, mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, mujeres que no pueden caminar por la calle tranquila. De modo que ahí tiene una enorme ventaja”, argumentó al aire de Sí98.9 en el programa Sintonía con vos.

Desde hace dos semanas, el Ministerio de Salud comenzó a utilizar “el lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas” en todas sus “producciones, documentos, registros y actos administrativos”. Así lo informó a través de la Resolución 952/2022, publicada en el Boletín Oficial. La decisión fue firmada por la titular de esta cartera, Carla Vizzotti, y alcanza a “todos los ámbitos” de esta administración pública y de “sus organismos descentralizados”.

En cuanto a esto, Kalinowski dijo que cada vez que sucede que una institución lo toma oficialmente, se genera un gran revuelo mediático, y notó que “no se puede obligar a una comunidad lingüística a adoptar determinado uso”. Asimismo, sobre las interpretaciones de quienes argumentan una posible deformación del lenguaje, explicó que es común en estas personas, donde hay dos tipos de reacciones. En primer lugar quienes afirman que el lenguaje no puede ser modificado y responden a ideologías de tipo lingüístico, tópico recurrente que habitualmente cae sobre los jóvenes como quienes deforman la lengua. “Todos los adultos que atacan a los jóvenes fueron jóvenes atacados por los alumnos”, evidenció.

Por otro lado, explicó, están quienes lo manifiestan lisa y llanamente de forma ideológica, bajo un sesgo reaccionario que identifica a un actor político que no quiere perder un privilegio frente a quien lo pone en evidencia, “es normal que quieran salir a defenderlo”, subrayó.

“Estas variantes de discurso, especialmente la letra 'e' identifican a un actor político que pone en riesgo la preponderancia del varón en la sociedad y eso genera que algunos varones que están en las antípodas de este pensamiento salgan con los tapones de punta”, alegó. Y añadió: “Podemos decir que el uso de la letra 'e' identifica determinadas agendas vinculadas a los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario e identidades de género por eso la molestia de cierto sectores”.

