"El fútbol es una cosa y lo de Villa es otra cosa, yo repudio eso, lo odiamos a ese tema, nos da bronca, nos duele, la gente de legales se ocupa de ese tema. Cuando la justicia de su veredicto, Boca tomara la decisión correcta. La realidad es que cuando hablamos de fútbol, Villa sabe muy bien hacerlo", manifestó el vicepresidente de Boca, Román Riquelme, en diálogo con Jorge Rial, en Radio 10. El vicepresidente del xeneize había sido muy criticado por elogiar al futbolista.

"Yo soy normal, trato de hablar con claridad, como cualquier persona, todos estamos de acuerdo en repudiar la violencia", aseguró el dirigente. "Nosotros no somos jueces, repudiamos todas las cosas que pasan, es un tema muy sensible, pero tenemos que esperar a lo que diga la Justicia", agregó al respecto.

No obstante, también volvió a mostrar su apoyo para con el futbolista colombiano: "A mi nadie me va a poner nervioso, yo voy a defender a mi club siempre, nosotros lo único que podemos hacer es acompañar a Villa hasta que se esclarezca la situación". En tanto, pidió calma y fue expeditivo: "No quiero que me quiten la alegría que tenemos ahora, una vez que la justicia tome una decisión, Boca Juniors también lo hará".

La pericia psicológica realizada en las últimas horas a la joven que denunció al futbolista Sebastián Villa por violación y tentativa de homicidio en un episodio ocurrido en junio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, indicó que la víctima presenta "indicadores de abuso sexual" y un "trastorno de estrés post traumático", informaron hoy fuentes judiciales.