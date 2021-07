Aprovechando la popularidad de Steam en los últimos años, hace unos días Valve anunció que se viene la Steam Deck, una PC-consola portátil con el que se podrá a cualquier juego del catálogo. Contará con ocho botones, direccionales y los clásicos sticks de joysticks, además de trackpads y botones tipo pads en la parte de atrás.

Hasta ahí todo muy lindo, pero esta semana Valve tuvo la excelente idea de permitir que las personas interesadas en esta nueva consola se registren para comprar una mediante el pago de una reserva de cinco dólares. En tan solo la primera hora colapsó el sistema por la cantidad de interesados ​​en conseguir una reserva, y cuando todo se calmó la avivada dijo presente.

La web de eBay se llenó de reservas en venta y previene para asegurar la posibiidad de conseguir una Steam Decks. Si, no están vendiendo la consola en sí, sino la oportunidad de tener una reserva para adquirirla cuando salga oficialmente a la venta. Estas reservas para la Steam Deck llegan a costar 1400 dólares más los 300 dólares por el envío, por lo que los que están muy apurados van a terminar pagando 1700 dólares adicionales al precio real de la consola que se cree costará 400 dólares.

Aunque eBay todavía no ha bajó ninguna de estas publicaciones engañosas, afirmó que estos anuncios se irán eliminando ya que violan la "Política sobre ventas anticipadas" de la web, que establece que todos los artículos de venta anticipada deben enviarse en un plazo de 30 días, lo cuál no ocurre con la Steam Deck, ya que no comenzará a enviarse como mínimo hasta el 21 de diciembre.