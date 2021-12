Japón tendrá la primer escuela secundaria con orientación en Esports

Si los videojuegos son lo tuyo, el próximo mes de abril se abrirá una nueva institución de educación secundaria especializada en Esports. Se llama Esports Koutou Gakuin y prepara a sus estudiantes para los deportes online. La escuela cuenta con el apoyo del gigante de las telecomunicaciones NTT, además del equipo de deportes electrónicos propiedad de Tokyo Verdy, y del equipo de fútbol profesional japonés.

Estará equipada con 40 PC para juegos Galleria XA7C-R37 con procesadores Intel Core i7-11700 y tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX 3070 (todo esto significa que van a tener computadoras muy bien equipadas). Si bien la página web de la escuela no está la lista con los juegos exactos que jugarán los estudiantes, los géneros mencionados son los que podríamos esperar: juegos FPS, disparos en tercera persona, RTS (del estilo Age of Empire) y MOBA (juegos tipo League of Legends).

Los estudiantes no solo estudiarán videojuegos, por supuesto, sino que también aprenderán el plan de estudios estándar de las escuelas secundarias japonesas. También hay un programa de estudio individual para aquellos que han tenido problemas con las instrucciones estándar, una opción muy interesante.

Además ofrecerá una variedad de carreras para futuros graduados, incluyendo desarrollador en realidad virtual, escritor de juegos, diseñador de 3DCG, diseñador de juegos, creador de efectos especiales, programadores, streamer y por supuesto, jugador profesional de eSports.