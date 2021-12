Dylan Fernández felicitó este jueves a su par Brownie, el perro de Gabriel Boric, presidente electo de Chile. "Charlamos sobre la necesidad de profundizar en contenidos pedagógicos por el cuidado y convivencia de nuestros humanos con nosotros y el resto de los animales", contó a través de su cuenta de Instagram la mascota del presidente argentino.

"Hoy tuve una videollamada novedosa: este simpático y dulce lomito de acento extranjero se puso en contacto conmigo y compartimos un agradable momento gracias a la tecnología desde la comodidad de nuestros hogares!", respondió Brownie en su cuenta.

Y agregó: "Muchas gracias Dylan por esta conversación, esperamos poder avanzar en materias tan relevantes como la tenencia responsable y la convivencia de los humanos con nosotros, entre muchos otros temas, intercambiando ideas para poder hacer de este un mundo mejor!"

En consonancia con Alberto Fernández, el flamante mandatario electo del país vecino presentó en las redes sociales a su mascota que, en solo cuestión de días conquistó a los internautas. Es que la cuenta @brownie_presidencial ya cosecha más de 280 mil seguidores y una catarata de mensajes de apoyo en cada uno de sus posteos.

Brownie, que ahora es el “Primer Perro de la República de Chile“, se hizo conocido el mismo día de las elecciones en Chile a través de un video en que se ve a Boric despidiéndose de su perro antes de volver a Santiago, horas antes de que se conocieran los resultados de los comicios.

"Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro", fue su primer posteo en Instagram. Y continuó: "Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau!", cerró el divertido mensaje bajo la consigna "Adoptá, no compres".