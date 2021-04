Un niño de 12 años del estado de Colorado (EEUU) sufrió muerte cerebral después de usar un cordón de zapato para realizar el Blackout Challenge, un juego que se promueve por la red social TikTok y que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.



Joshua Haileyesus, quien fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso del baño de su casa el pasado 22 de marzo, fue declarado con muerte cerebral.



"Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días", dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun. "Es desgarrador verlo acostado en la cama", continuó el padre, quien agregó que "le suplicaba en el suelo (del baño), que me dieran algo de tiempo, que no se rindiera".



El Blackout Challenge es un desafío viral que circula por TikTok y por el que, el pasado 21 de enero, una niña italiana de 10 años murió asfixiada en la ciudad de Palermo, Sicilia, mientras realizaba el mismo juego.



Ya en diciembre de 2020, el organismo regulador italiano de datos personales acusó a TikTok de una serie de violaciones, como la falta de atención a la protección de menores; la facilidad con la que es posible eludir la prohibición -prevista por la misma plataforma- de registrarse para menores de 13 años; la poca transparencia y claridad en la información brindada a los usuarios; y el uso de configuraciones predeterminadas que no respetan la privacidad.