El vice de Vicentin dijo en Legislatura que quieren reabrir, pero no saben cuándo

Macua, presente en la Legislatura

Alberto Macua, el vicepresidente de la agroexportadora Vicentin, empresa que se encuentra transitando un concurso preventivo de acreedores, expuso este jueves en la comisión de asuntos laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre el estado de situación que atraviesan.

“La empresa asegura que no cuenta con financiamiento para afrontar el circuito de deuda que trae desde hace varios años, pero que su intención no es cerrar, sino apurar lo máximo posible el proceso judicial para poder continuar con el funcionamiento”, aseguró la diputada Lucila De Ponti.



La legisladora aseguró que se hizo foco en que la prioridad fundamental debe ser que la empresa garantice la continuidad de los más de 1300 trabajadores afectados, y en ese sentido el futuro de las operaciones. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles de las causas que desembocaron en esta situación.

Cabe señalar que las nuevas autoridades del Banco Central iniciaron un sumario legislativo por el otorgamiento de préstamos durante la gestión anterior por un monto de $18.000 millones en supuestas condiciones irregulares. Además, alertaron que la información contable de la empresa no explica el estado de crisis que atraviesa.

“La posición de la empresa es no reconocer que existió una relación crediticia desmedida con el Banco Nación y que desde su lugar van a realizar las acciones para garantizar el funcionamiento”, aseguró De Ponti.