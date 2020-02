Alberto: "El FMI nos dio la razón y por primera vez hace un reconocimiento así"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El presidente Alberto Fernández destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "nos dio la razón" y "por primera vez en su historia hace semejante reconocimiento", luego de que el organismo internacional asegurara ayer que la deuda pública argentina "no es sostenible"



"Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI y que no era mentira lo que decíamos. Por primera vez en la historia el Fondo hace semejante reconocimiento", dijo Fernández al participar este mediodía de la inauguración de una planta productora de medicamentos biológicos de la empresa mAbxience en Garín, partido bonaerense de Escobar.



El miércoles, al finalizar la misión técnica del organismo para la revisión de las cuentas públicas del Estado argentino, el FMI aseguró que la deuda pública argentina "no es sostenible", que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible", y reclamó una "apreciable" quita a los acreedores privados.

Celebro que el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento.



Si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie. https://t.co/9gPKRm10eP pic.twitter.com/bPvc5zAY73 — Alberto Fernández (@alferdez) February 20, 2020



"Nos acusaban de populistas e irresponsables pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI, que no era mentira lo que decíamos y que, si se plantea seria y sensatamente cómo enfrentar las cosas, hasta el FMI puede darnos la razón", consideró hoy el Presidente.



En ese marco, agregó que, "por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento y, por primera vez, le dijimos que nos dejen hacer el plan de salida a nosotros y fue aceptado".

Que el FMI considere “insostenible” la deuda externa que ellos mismos generaron unos meses después de habernos dicho que estábamos bárbaro, ¿no te hace sentir medio pelotudo? Lo hablamos después del corte. — Angela Lerena �� (@Angelalerena) February 20, 2020



"Ya viví una experiencia parecida con Roberto Lavagna en 2003 y podemos hacerlo otra vez", resaltó Fernández ante la presencia del ex ministro de Economía en el acto, a quien saludó personalmente en un salón VIP antes de que se iniciaran los discursos.



Acompañaron al Presidente en el acto de inauguración el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros de Salud, Ginés González García; de Interior, Eduardo de Pedro; de Educación, Nicolás Trotta; de Ciencia, Roberto Salvarezza; el intendente local, Ariel Sujarchuk; y Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud al que pertenece mAbxience, entre otros.



También estuvieron el designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; y José Urtubey, uno de los referentes de la UIA.

Télam