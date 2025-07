En el marco del Día Mundial contra las Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Ministerio de Salud provincial ofrece testeos rápidos para detección de hepatitis C y vacunación contra hepatitis B. Las actividades se desarrollan en Rosario junto a equipos de salud, universidades y organizaciones científicas.

La primera jornada tiene lugar este lunes, de 9 a 13, en el ingreso al Hospital del Centenario, donde el servicio de Gastroenterología y Hepatología realizará testeo gratuito de hepatitis C y vacunación para hepatitis B. La actividad cuenta con la participación de las Facultades de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y la Sociedad Argentina de Hepatología.

Además, está prevista una segunda jornada de concientización y testeo el miércoles 30 de julio, de 10 a 14, en el Mercado del Patio (Santa Fe y Cafferata). Entre las actividades de prevención y promoción, se realizarán controles de presión arterial y testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), que reunirán a la Municipalidad de Rosario, la UNR, Hepatitis Rosario y la organización AHF Argentina.

DE LA A LA E

Bajo el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud “Hepatitis de la A a la E: lo que necesitas saber”, las actividades buscan promover el conocimiento sobre los diferentes tipos de hepatitis virales, las vías de transmisión, las medidas de prevención y la importancia del testeo y la vacunación como estrategias clave para evitar complicaciones.

Las hepatitis virales son procesos inflamatorios que afectan al hígado y pueden producirse por distintos virus, denominados con letras desde la A hasta la E. Las más frecuentes son la A, B y C, y en algunos casos pueden no presentar síntomas durante años, lo que dificulta su detección temprana. Si no se diagnostican y tratan a tiempo, pueden generar daño hepático crónico, cirrosis o incluso cáncer de hígado.

La hepatitis A se transmite a través de agua o alimentos contaminados y se previene con vacunación, higiene y acceso a agua potable. La hepatitis B se contagia por vía sexual, sanguínea o perinatal, y puede prevenirse con la vacuna incluida en el Calendario Nacional. La hepatitis C, en tanto, se transmite principalmente por exposición a sangre contaminada, y aunque no tiene vacuna, puede diagnosticarse con un test rápido y tratarse con alta tasa de curación.

Desde el Ministerio de Salud recuerdan que las vacunas contra hepatitis A y B forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, son gratuitas y están disponibles en efectores de la salud pública provincial. Asimismo, se promueve el testeo como herramienta fundamental para la detección temprana de hepatitis B y C y el acceso oportuno al tratamiento.