La asamblea departamental de Amsafé dispuso 6 mociones para votar en las escuelas rosarinas, de las cuales cinco son de rechazo y una sola de aceptación. La votación estará habilitada hasta este miércoles por la noche.

Una vez finalizado el período de votación, el próximo jueves se llevará a cabo la asamblea Provincial, donde se dará a conocer la decisión de los maestros santafesinos. Cabe recordar que todas las mociones de rechazo se unifican detrás de la que más votos obtenga.

Las seis mociones entre las cuales eligirán los docentes rosarinos son:

- Moción 1: Rechazo. Paros activos de 48 horas los días 12 y 13 y de 72 horas los días 18, 19 y 20 de octubre.

- Moción 2: Aceptación en disconformidad

- Moción 3: Rechazo. Paro activo de 72 horas los días 12, 13 y 14/10 y 72hs los días 18, 19 y 20/10.

- Moción 4: Rechazo. Paro por tiempo indeterminado (a partir del martes 11/10)

- Moción 5: Rechazo. Paro de 48 horas para el 12 y 13 hs

- Moción 6: Rechazo. Paro activo indeterminado de 1 hs por día y por turno.

El gobierno provincial le había propuesto, el lunes pasado, a los docentes de Amsafé reintegrarles la semana próxima, el viernes 14 de octubre, el descuento de los once días sin clases del mes de agosto, no descontarles los seis días de paros en setiembre y pagarles el aumento del 12% que no cobraron este mes). Además, prometió el blanqueo en el sueldo de octubre de las sumas en negro otorgadas en 2020 y 2021 en la pandemia, sin costo para los trabajadores.