Este sábado los docentes estatales de la provincia corroboraron un descuento en sus recibos de sueldo con motivo de los días de paro efectuados en septiembre, y ya advirtieron que irán a la Justicia para reclamar la devolución. Por su parte, el gobernador Omar Perotti salió a respaldar la decisión y a ratificar la propuesta paritaria efectuada.

La tensa relación que mantienen la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y el gobierno provincial, escaló considerablemente este sábado, luego de que los y las docentes de la provincia reciban los recibos de sueldo correspondientes a septiembre con importantes descuentos, algo que ya había advertido el ejecutivo santafesino pero ahora se concretó.

Durante el mediodía, desde Amsafe rechazaron públicamente la decisión del gobierno y confirmaron que llevarán adelante “todas las acciones legales que correspondan”. Denuncian que en algunos casos los descuentos rondan los 35 mil pesos.

Al respecto, el gobernador Omar Perotti manifestó: “La remuneración que tenemos está entre las mejores del país. Yo no desconozco que en marzo arrancamos muy por arriba de la inflación, y en agosto y septiembre nos quedamos por debajo. Pero lo que habíamos acordado era que en septiembre, nos juntábamos, y yo cumplo lo que digo”.

La última propuesta por parte del Ejecutivo elevaba el porcentaje de aumento al 77% acumulado en diciembre, con la condición de que el primer día de ese mes iba a tener lugar una revisión salarial. Esto fue rechazado por el gremio que redobló la medida de fuerza con jornadas consecutivas de paro durante varias semanas.

“La propuesta es buena y el 90% de los trabajadores estatales la aceptaron y la están cobrando. Lamentablemente a los docentes no les podemos liquidar el aumento, van a cobrar lo mismo que antes, y menos, porque los días no trabajados se descuentan porque no se acordó una recuperación como acordaron otros gremios, como ocurrió en salud”, agregó el gobernador.

Por otra parte, justificó la decisión al considerar que su responsabilidad es “el equilibrio de los recursos”, y enumeró: “Lo que hoy se está pudiendo es esto, porque no todos los recursos provinciales puedo ponerlo en los sueldos de trabajadores estatales. Tengo que guardarlos para garantizar salud, para los comedores y sectores del área social, que también han tenido un aumento y lo saben todos.Además tengo que resguardar la continuidad de la obra pública que nos ha generado 20 mil puestos de trabajo más”.

Este lunes a partir de las 10 de la mañana habrá una nueva instancia de encuentro entre el gobierno y el gremio para intentar destrabar el conflicto.