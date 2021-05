La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aclaró este miércoles en relación a la convocatoria realizada por grupos anticuarentena, entre ellos el autodenominado Médicos por la Verdad, que la negación de la existencia del virus SARS-Cov-2 y la pandemia de coronavirus "no tiene aval científico nacional ni internacional".



A través de un comunicado, consideró que "la salida de esta situación (por el coronavirus) es colectiva", en alusión a la manifestación que grupos anticuarentena realizaron este martes en Rosario.



Como consecuencia de esa convocatoria, tres personas continúan detenidas, entre ellas Mariano Arriaga, el oftalmólogo que encabeza el grupo Médicos por la Verdad, todos acusados de incumplir las normas sanitarias.



Sobre el acto en el Monumento Nacional a la Bandera, la Facultad de Ciencias Médicas aclaró que "la negación de la existencia del virus SARS-CoV-2 y la pandemia de Covid-19 no tiene aval científico nacional ni internacional".



La salida de esta situación es también "fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de esta enfermedad, contando con profesionales de la salud socialmente responsables que velen por la integridad física y emocional de la población", agregó.



"Nuestra preocupación principal en estos momentos es seguir luchando por la liberación de las patentes de las vacunas y medicamentos COVID-19 para lograr detener la pandemia a nivel mundial", puntualizó.



Añadió que también lo hacen generando "debate acerca de las mejores medidas sanitarias para disminuir la ocupación de camas críticas y generales en zonas más pobladas, y el reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud".



Por último, solicitó "enfáticamente que las vacunas producidas en nuestro país no vayan a los países más ricos del planeta, sino que sean distribuidas en nuestra comunidad y en los países de Latinoamérica que las estén necesitando".