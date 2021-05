El movimiento negacionista autodenominado "Médicos por la verdad" se manifestó este domingo en un acto ilegal en parque Sunchales, en Rosario, para incentivar la rebeldía civil a las normas sanitarias que impone la crisis de salud causada por la pandemia de coronavirus. Y en consecuencia, un vasto arco de autoridades científicas y políticas salieron en respuesta y rechazo.

"Esa movida es criminal. Mi profundo repudio como persona y como médica, porque eso pone en riesgo a toda la población mientras estamos tratando de frenar una ola de contagios con hospitales desbordados. En el hospital Mira y López de Santa Fe el sábado tuvieron que cerrar la atención porque ya no tenían dónde internar un paciente. Estamos llorando la muerte de colegas, y salen estos inconscientes, con derecho a tener sus ideas pero no a generar movilizaciones y confundir a la gente poniendo en riesgo a toda la población. Esto está penado por la ley. Tendrían que ir presos", enfatizó Sandra Maiorana, titular de la delegación local de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), en diálogo con RosarioPlus.

El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, planteó la misma indignación ante el pronunciamiento de ese colectivo y exigió la intervención del Colegio de Médicos de Rosario. La presidenta de esta entidad colegiada, Ángela Prigione, salió entonces a revelar que ninguno de los supuestos profesionales que se mencionan como abanderados de Médicos por la verdad posee matrícula profesional, al menos no en Rosario.

Esos supuestos profesionales de la medicina que se promocionaron en la convocatoria son Mariano Arriaga, Chinda Brandolino, Luis M. Martínez, Beatriz Rauber, José Luis Gettor. No están matriculados como médicos en el Colegio profesional ni de Rosario ni de Santa Fe.

"Quisiera que se identifiquen con nombre y apellido, número de matrícula y dónde están ejerciendo. Estos hace meses que se mueven por Whatsapp pero nadie sabe quiénes son. Dicen que son autoconvocados pero con un nivel de organización que no es nada espontáneo, con videos armados que deben tener un costo. Quisiera saber a qué intereses responden, a los de la población seguro que no", desconfió Maiorana.

Puesta a responder algunas de las preguntas habituales que realizan los negacionistas anti cuarentena, se le consultó a Maiorana, en tanto médica, por qué no se realizan autopsias a las víctimas fatales de coronavirus.

"No se las hace, como en la mayoría de los lugares del mundo salvo para investigación científica, por el riesgo que implica eso y porque se necesita material especial para hacerlo. Además, el sistema de salud está colapsado, por lo que una autopsia con muerte dudosa no se está haciendo, no hay quién la haga. Esta gente, evidentemente vive en Suecia para hacer ese planteo", respondió.

Maiorana también rechazó el menosprecio por el uso de tapabocas en la población. "Lo cuestionan cuando es la barrera para toda enfermedad que se transmite por vía respiratoria, al limitar el acceso de la microgota de flush, que es como se contagia. El uso de barbijo es indiscutible en todo el mundo", dijo.

La representante gremial de los médicos recalcó, indignada ante esa actitud: "Estamos en segunda ola, con el sistema de salud desbordado, y que ellos realicen este doble mensaje es criminal, y si es personal de salud es doblemente criminal porque implica que tienen el conocimiento y lo niegan. Evidentemente, ninguno de ellos está en el territorio trabajando y arriesgando su vida".

Entre las cosas que profería ayer en Moreno y el río un orador, Mariano Arriaga, se cuestionaba la intubación de pacientes como método terapéutico y se inquiría sobre la muerte de 6 de cada 10 pacientes intubados.

Maiorana contestó: "Eso es ignorancia total, porque uno intuba a un paciente y lo pone en un respirador como última alternativa cuando no puede respirar por sus propios medios y se muere. Intubás a una persona y lo ponés en respirador porque es la única forma de que siga viviendo. Por qué mueren 6 de cada 10, no lo sabemos, es una patología nueva muy agresiva y cuando hacen neumonía la mayoría se muere. No deben cuestionar, sino investigar. Intubar no es la causa de muerte, por favor! Son unos ignorantes. Qué autoridad moral y científica tienen para hacer esto, y si la tuvieran es un delito lo que hacen".

La autoridad médica consultada también desmintió otra aseveración de los negacionistas: que en la población vulnerable donde existe hacinamiento habitacional, no ocurren contagios masivos.

"No se de donde sacan eso, porque la gente en barrios vulnerables también se contagia y se muere, al hospital llegan personas de todos lados. Acá en Rosario llegaban personas a centros de salud que venían de la casa directamente en paro cardiorrespiratorio y había que reanimarlas allí, y desesperados sin la complejidad para hacerlo, y las ambulancias no daban abasto para atender y trasladar a toda esta gente. Otra cosa: mucha gente en estos sectores no consultaban si tenían síntomas por miedo a ser aislados y dejar su casa sola y que se la desvalijen. No es que no se enfermen. Que digan eso me da la prueba de que no están trabajando en territorio, y dudo quién está atrás de esa organización y qué pretende. Quisiera ponerlos a trabajar en un hospital o centro de salud", respondió Sandra Maiorana.

Por último, esa agrupación supone, con mirada conspirativa, que en la campaña sanitaria oficial se omite adrede fortalecer el sistema inmunológico, tal como postuló este lunes por LT8 el psicólogo Alejandro Litmanovich, quien pretendió desautorizar las vacunas anti covid como herramienta disponible para enfrentar la pandemia.

Maiorana desestimó tal posición por falta de sustento científico. "¿Qué campaña puede hacerse en este momento? Tomar vitaminas puede ser un apoyo pero no es para inmunizar. No había elementos de bioseguridad, hubo que salir a producirlos, a ampliar el sistema de salud, entrenar al personal de salud para esta patología, se buscó más gente y ya no hay más y están todos agotados trabajando. Esto ocurrió y ocurre en el mundo entero. Esto que dicen son pelotudeces para justificar algo que no tiene ni pies ni cabeza. No se da abasto, es a nivel mundial, cuesta conseguir vacunas y no hay medicamento para curarla, no es como con la Gripe A. ¿Reforzar el sistema inmunológico? Es de una ignorancia criminal. Tienen que ir presos", concluyó.

El posteo en redes de Litmanovich que disparó una profunda polémica y dejó al descubierto cuánto cala el discurso negacionista de la pandemia.