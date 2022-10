El rosarino Tomás Holder, un tiktoker con más de 500 mil seguidores, ya generó polémica en su ingreso a la casa de Gran Hermano. El joven protagonizó un extraño episodio cuando fue a saludar a los amigos que lo habían ido a despedir al estudio de Telefé antes de que entrara al reality y fuera entrevistado por Santiago del Moro.

En el video se ve que cuando el tiktoker va a saludar a sus amigos y familiares, una mujer le introduce algo de color blanco en una de las aberturas de su pantalón. El misterioso momento fue detectado por usuarios de tuiter que terminaron viralizando lo sucedido.

Anabólicos, esteroides, una carta y hasta una medallita milagrosa fueron algunas de las especulaciones que hicieron en las redes sociales los televidentes. Lo cierto es que hasta el momento, el rosarino no mostró ni expresó haber recibido nada antes de ingresar al reality.

Su perfil

"Me considero que soy un pibe muy avasallante, tengo una personalidad muy fuerte. Tengo 21 años y soy de la ciudad de Rosario", así se presentó Holder en el clip de presentación. El joven se definió como "influencer" y al momento de explicar su trabajo aseguró que se dedica "a todo lo que es redes" y que hace "presencias en boliches".

Sobre su "fama" previa, afirmó que hace "un personaje en las redes de un tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier" y sostuvo que "a la gente lo hace reír mucho".

"Me encanta verme gigante, me encanta esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta", explicó sobre su aspecto físico.

Y concluyó: "Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo entro a jugar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo. Yo me levanto, me veo al espejo y me digo: 'Tomás, nadie te va a ayudar que no seas vos, así que levantate y hacé las cosas'. Soy querido y odiado, no tengo punto medio".