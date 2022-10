El jueves a partir de las 21hs Nieves Rosell, junto a su banda, presentará en Distrito 7 (Ovidio Lagos 790) un destacado tributo a Tom Jobim, donde recorrerá grandes composiciones del maestro brasileño en un espectáculo puro y exclusivo para los amantes de la música brasilera y el jazz.

“Es un recorrido íntimo y minucioso por aquellas composiciones que han marcado a varias generaciones de artistas y oyentes. La intención es exponer toda la belleza creada por este gran artista. Mi historia con esta música comienza en 2013 cuando viajo a Uruguay y curiosamente conozco a una cantante con la que descubro un maravilloso universo y estos ritmos, y si bien mi estadía en Rosario será breve porque en días ya estoy de nuevo en Buenos Aires y de allí a viajo a Miami, quiero compartir un show de características internacionales”, adelantó Nieves

Y dijo luego: “Siempre decido seguir el camino del amor al elegir las canciones que serán parte de la presentación, no hay chances de interpretar un tema que no me guste o que no signifique algo, ya sea asombro o admiración o quedar fascinada con algún sonido en particular, suele pasarme que en una composición lo que más me gusta es la parte melódica o también la poesía que transmite".

“Estrada do sol”, “Dindi”, “Chega de Saudade” son sólo algunos de los temas que van a estar sonando en este imperdible homenaje. "Vivo soñando, soy una soñadora nata y una viajera, vivo en Sao Paulo, quiero poder aprender con los músicos de allá, vivir en esa realidad pero también anhelo tocar en todas partes del mundo", señaló en cuanto a su personalidad.

La banda estará formada por Nieves Rosell en voz, Jairo en piano, Julián “Pepa” Cicerchia en guitarra, Fer Silva en contrabajo, Lolo Risso en batería, más la participación especial de dos grandes invitados: Jesús Eroles en saxo tenor y la cantante local Mercedes Borrell.

Nieves Rosell - Música y cantautora Argentina. Nacida en 1987 en la Ciudad de Rosario. Comenzó su carrera musical interpretando canciones de La Trova Rosarina, Rock Nacional e Internacional con formatos pequeños y bandas en su ciudad. Realizó presentaciones por diversos escenarios de Argentina como también en Uruguay. Luego de su paso por UR comenzó a indagar en el estilo que hoy en día más la identifica que es el Jazz y la música popular de Brasil. Grabó dos EP "Bocado de Paz" y "Sereia" producidos por Daniel Pellegrinet.

Luego de haber estado cuatro temporadas seguidas, en Bahía, Brasil, hoy se encuentra tocando por el mundo junto a Pablo "Jairo" Sorini (pianista Rosarino), interpretando un amplísimo repertorio de Jazz y Bossa Nova, para una de las compañías más importantes y reconocidas de crucero.