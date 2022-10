“¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo! ¡Yo no decido NADA!”, escribió Dalma Maradona en Twitter, después de que se la acusara de haber eliminado varias publicaciones del perfil de Instagram de su padre, Diego Maradona, especialmente las que tenían que ver con las simpatías políticas con Cristina Kirchner, apoyo al Gobierno de Alberto Fernández y críticas a Mauricio Macri.

“El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz, ¡ME LO BORRARON AL RATO DE SER PUBLICADO! Pero siempre la culpa la tengo yo…”, siguió tuiteando.

Pero, quién se lo borró. “¡No me voy a hacer cargo de algo que no hago! Hay una persona que hace las publicaciones y un abogado que no es el mío el que las aprueba”, explicó a una usuaria de Twitter.

Lo curioso es que en una publicación de septiembre de 2021 se había anunciado que los hijos de Diego quedarían a cargo de la gestión de sus redes sociales. "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces".