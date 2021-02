El influencer Santiago Maratea lanzó en las últimas horas una campaña solidaria en redes sociales para ayudar a una comunidad wichi en Salta. "De casualidad, ¿tenés 10 pesos? Es para comprar una ambulancia", fue el disparador de la iniciativa que se volvió un éxito.

El planteo del joven fue que si todas aquellas personas que miran sus historias de Instagram donaran diez pesos, se podría recaudar dos millones de pesos para comprar el vehículo y donarlo.

"Tengo un poco de emoción y de vértigo. Es una locura que los influencers y sus seguidores drogadictos se puedan llegar a organizar a la vez y comprar una ambulancia para una comunidad que el estado olvida", dijo Maratea antes de iniciar la colecta.

"Parece una boludez porque todo es por Instagram pero el impacto que podemos tener es real, es muy fuerte y está en la calle... Me emociona. ¿Y si no llegamos? Yo me volvería loco", comentó.

En tan solo cinco horas, la cuenta de Mercado Pago que le crearon a Omar Sergio Gutiérrez (el beneficiario) alcanzó el millón de pesos y cinco horas más tarde el número ascendió a millón y medio.

Este miércoles por la mañana, el influencer compartió una historia de Instagram revelando que solo faltan 25 mil pesos para llegar a los dos millones. Asimismo, aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo en Mercado Pago al alias "astas.renzo.copo.mp".