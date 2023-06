Pablo Aimar se desligó del viral de Twitter: "No vale todo"

No es sencillo imaginar hasta dónde puede llegar un tuit que se viraliza, ni el ingenio colectivo en las redes o el humor. Mucho menos el daño. Lo cierto que lo que empezó como un posteo viral de una chica anónima sobre la ruptura con su pareja terminó involucrando a Pablo Aimar. Y este jueves, el campeón del mundo tuvo que salir a aclarar: “No tengo nada que ver ni con la persona, ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie”. Y remató: “No vale todo”.

Todo comenzó cuando la usuaria @muyagustina publicó el mensaje que le envió a su pareja y su respuesta. “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta:”

El texto qabundaba en metáforas y buscaba evidenciar de todas las formas posibles el dolor. pero lo que realmente hizo viral el mensaje fue la respuesta del novio: "Buenasss. Una poesía?". No se sabe si la intención fue de ignorancia, una ironía o qué, pero se viralizó. La vuelta a toda la historia llegó un día después cuando un usuario descubrió una foto de la joven con Pablo Aimar con un texto en la imagen que podría presumirse que es su pareja.

Este jueves, el ex River tuvo que salir a aclarar que no tiene nada que ver con toda la trama que se armó en redes sociales. “Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en donde todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue por trabajo, que así siga siendo. NO VALE TODO”.