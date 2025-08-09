La misión científica en el fondo del mar que el Conicet realiza junto al Schmidt Ocean Institute ya tiene su propio videojuego. La docente y desarrolladora Libertad Martínez creó Talud Mar del Plata, un juego gratuito que combina aventura, divulgación científica y una crítica directa al gobierno de Javier Milei.

“Yo no sé programación, es un prototipo que armé en un par de noches, pensado como una actividad recreativa. La idea me surgió al seguir la transmisión del Conicet. Me conmovió la labor de los científicos y cómo la gente quedó impactada con las imágenes”, contó en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata.

Martínez manifestó que se siente interpelada por el “ataque a la ciencia y el recorte a las universidades” por parte del gobierno de Javier Milei y eso la motivó a hacer un “mini homenaje” al grupo de más de treinta personas de la expedición.

El juego consiste en un robot que se sumerge cada vez más en las aguas del Mar Argentino para capturar los pepinos de mar, estrellas de mar, cangrejos y otras de las sorprendentes animales que habitan en el Cañón Mar del Palta.

El único obsáculo en la maravillosa tarea de capturar animales marinos es que cada tanto el vehículo operado de manera remota (el SuBastian) tiene que esquivar una motosierra llegada desde la superficie.

El videojuego se puede descargar, de forma gratuita, en el siguiente link.