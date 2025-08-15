El bar “Que Sea Rock”, ubicado en Santa Fe 1166, realizará, el próximo domingo por la tarde, un festival a beneficio de la Asociación Civil Sol de Noche.

El evento, que comenzará a las 17 horas, combinará recitales de bandas de rock, presentaciones de libros, lecturas y sorteos. La entrada es un alimento no perecedero, que será destinado a las recorridas nocturnas que se realizan los días martes, miércoles y jueves de todas las semanas.

La Asociación Civil Sol de Noche continúa con la construcción de su nuevo refugio, en Berutti 2338, y mientras tanto sigue realizando las tradicionales recorridas nocturnas para asistir a personas en situación de calle.