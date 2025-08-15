El bar “Que Sea Rock”, ubicado en Santa Fe 1166, realizará, el próximo domingo por la tarde, un festival a beneficio de la Asociación Civil Sol de Noche.

El evento, que comenzará a las 17 horas, combinará recitales de bandas de rock, presentaciones de libros, lecturas y sorteos. La entrada es un alimento no perecedero, que será destinado a las recorridas nocturnas que se realizan los días martes, miércoles y jueves de todas las semanas.

Refugio Sol de Noche on Instagram: "🤘🧡 Rock a beneficio del Refu! 🏠🧡 🗓 Los esperamos el Domingo 17/08 en @quesearockmultiespacio para disfrutar desde las 17 Hs de presentación de libros y exposición de escritores 📚 bandas en vivo🎙🎶 y muchos sorteos! 🍀 La entrada es un alimento no perecedero, que será destinado a las recorridas nocturnas que realizamos Martes, Miércoles y Jueves de todas las semanas, hasta que podamos abrir las puertas de nuestro nuevo Refugio 💪🏻🏠🧡 (cada vez falta menos! 🙏🏻🥰) 🫂 Inmensamente agradecidos a todos los que forman parte de @quesearockmultiespacio ,escritores, bandas y todos los que asistan por sumar a nuestra misión de continuar ayudando, como lo hacemos hace 18 años 🏠🧡🤝 ➡️ Desliza para saber todo sobre el evento! 🎵 #RefugioSolDeNoche #solidaridadenaccion #Rosario #quesearockmultiespacio #rockabeneficio"

La Asociación Civil Sol de Noche continúa con la construcción de su nuevo refugio, en Berutti 2338, y mientras tanto sigue realizando las tradicionales recorridas nocturnas para asistir a personas en situación de calle.