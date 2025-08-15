Una mujer de 59 años fue embestida por un tren, este jueves por la noche, en la intersección de Uruguay y Suiza, en la localidad de San Lorenzo, cuando intentaba rescatar a su perro que había quedado sobre las vías.

La víctima quedó atrapada debajo de la formación y fue rescatada por bomberos zapadores tras un operativo de emergencia, según publicó el portal SL24. Luego fue trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para su atención. Asimismo, el perro también fue arrollado por el tren y murió en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de bomberos y servicios de emergencia. El tránsito en la zona estuvo reducido mientras se realizaban las tareas de rescate y peritajes para establecer las circunstancias del siniestro.