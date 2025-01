La empresa Flybondi sigue con dificultades para cumplir con sus cronogramas de vuelos. Esta semana volvieron las cancelaciones de la compañía low cost, en el marco de una política de cielos abiertos que habilita más rutas pero sin chequear su cumplimiento efectivo. Un usuario, defensor de las ideas libertarias, se hizo tendencia en X (ex Twitter) tras tener que padecer en carne propia las supuestas ventajas de la desregulación.

Durante todo 2024 el usuario Marcos Palazzolo (militante de Libres y Republicanos, una fusión entre La Libertad Avanza y el Pro) publicó distintos posteos en la red social X atacando a la aerolinea de bandera y defendiendo la desregulación en los vuelos. “No saquen más vuelos con Aerolineas Argentinas, que revienten. Yo siempre uso Flybondi, hagan lo mismo, o Jet Smart, entre otras”, se lee en uno de los posteos.

Sin embargo, este lunes no le fue tan bien con su consejo cuando justamente estas dos aerolineas le cancelaron los vuelos. “Ahora en aeroparque: Me cancelaron flybondi, saqué pasaje por jetsmart y cancelan para mañana. La gente no aguanta este manoseo. Esto es una vergüenza”, escribió en su último posteo.

Las respuestas en las redes no se hciieron esperar y muchos usuarios le recordaron su ataque a Aerolineas Argentina y su defensa a las low cost que este día lo dejaron esperando. Chistes, burlas, memes tiene como punto al militante libertario que aún no se pronunció al respecto.