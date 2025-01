El intendente Pablo Javkin expresó este lunes 27 de enero en redes sociales su postura contraria al cambio de carátula de la causa por el siniestro ocurrido el martes pasado en que un Peugeot 206, que iba a 120 kilómetros por hora, chocó en Presidente Roca y el río a una familia cordobesa, causando la muerte de la mamá y de una de las hijas. Además, mostró en un compilado todos los videos, producto de las camaras de videovigilancia, videocontrol y LPR, con detección de patente y velocidad durante todo el trayecto en el que se ve al conductor involucrado salir desde Ayacucho y Arijón hasta el desenlace fatal en Illia y Roca.

El fin de semana el abogado de Agustín López Gagliasso, imputado de la causa, adelantó que pedirá un recurso de apelación para un cambio de carátula a “doble homicidio culposo en accidente de tránsito”, una figura que tiene una pena máxima de sólo 6 años.

“No fue un accidente, fue un crimen. No al cambio de carátula”, exigió Javkin en las redes. Y agregó: “Quiero ser muy claro. No nos van a convencer con trampitas legales. Las imágenes son concluyentes. El conductor mató y no hay situación que justifique semejante accionar criminal. Es una persona que en un túnel urbano, con total determinación, al doble de la velocidad permitida y sin ninguna intención de freno, arruina la vida de una familia. Tal como se lo prometimos a Diego, vamos a hacer todo lo necesario para que la justicia lo castigue con la pena máxima que prevé el código para un crimen como este. Si las hizo, que las pague".

El mandatario agregó: “El recorrido del auto empieza en Ayacucho y Arijón a las 20:12, sin incidentes que reportar. A las 21:02, las cámaras vuelven a verlo esta vez en Belgrano y Rioja, siempre transitando a velocidad normal, situación que se mantiene dos minutos más tarde en la zona del Monumento. A las 21:05, aún a velocidad permitida, nuestras cámaras lo registran a la altura del edifico de la ex Aduana, momento en el que también se detecta a la moto. Segundos después, la cámara de ingreso al túnel lo ve iniciando la aceleración y las maniobras temerarias, cuando cambia de carril entre dos autos. Finalmente, la cámara de videocontrol de salida del túnel lo capta a más de 120 km por hora, el doble de la velocidad permitida. Pocos metros más adelante atropellará a Tania y Agustina, quitándoles la vida”.

Todo este material fílmico fue puesto a disposición de la fiscal Prunotto el mismo día del siniestro y forma parte de la investigación.

En las imágenes, a partir de la cámara que está a la altura de la ex aduana, se muestra una moto, que según relataron los testigos iba discutiendo con el conductor del vehículo. Lo mismo sucede unos segundos después, a las 21:05 cuando pasan por la cámara de ingreso del túnel Illia a toda velocidad. Un dispositivo con detección de patente y velocidad que está dentro del túnel pudo determinar que el Peugeot iba a 120 km/h, el doble de lo permitido en ese sector.