Después de su último show en Argentina, Taylor Swift compartió un último posteo de la serie de recitales muy curioso. Se trata de un pequeño video donde canta Labyrinth y en el mismo instante se produce una coincidencia mágica.

Cuando pronunciaba “Oh, I'm falling in love / I thought the plane was going down / How'd you turn it right around?” (Oh, estoy enamorada / Pensé que el avión estaba aterrizando / ¿Cómo lo has hecho subir de nuevo?) sobrevuela un avión el Monumental que claramente descendía en aeropuerto. El público escucha el ruido de la nave y lo festeja con un grito al darse cuenta de la coincidencia.

“Nunca superando las acusaciones de brujería”, escribió la cantante. Horas después la cuenta oficial de Aerolíneas Argentinas se sumó a la movida porque el avión era de la empresa y retuiteó a la cantante: “Y así, de repente, magia”.