El aniversario de la muerte de José de San Martín se presenta como una nueva oportunidad para ver una producción audiovisual que invita a redescubrir al prócer desde una perspectiva íntima. Estrenada en 2019, Cuando José no era San Martín propone una mirada diferente al Libertador, lejos del mármol y la solemnidad. La serie de cuatro capítulos se encuentra gratis en Cine.ar.

La ficción recrea diálogos y momentos que marcaron su vida antes de convertirse en héroe de la independencia sudamericana. En ella se lo ve conversar con su amigo Gerard sobre su infancia en Yapeyú, la influencia de su padre Juan y los paisajes de la selva.

La serie también explora sus experiencias en las guerras de África, España, Francia y Portugal, así como su vínculo con una mujer, su fascinación por el mar y su amor por los libros. Entre recuerdos y confidencias, asoma el dilema que marcaría su destino: regresar a América y sumarse a la lucha independentista.

La propuesta se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma Cine.ar, y constituye una oportunidad para acercarse a la figura de San Martín desde un costado humano, sensible y reflexivo.