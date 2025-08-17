La elección de diputados nacionales de octubre encuentra a la provincia de Santa Fe en situación de tercios, el nunca bien ponderado escenario en el cual el voto no peronista se divide en dos mitades potentes y abre la puerta a una victoria justicialista, que anteriormente estaba cerrada bajo siete llaves. Hay un pequeño detalle: para aprovechar el regalito, el fenomenal movimiento político que irrumpió en la Argentina hace 80 años debería presentar una oferta electoral unificada y competitiva. Caramba, no era tan fácil el asunto.

La sorpresiva aparición de la alianza multipartidaria de gobernadores, intitulada originalmente “Grito Federal” para transformarse luego en un módico “Provincias Unidas”, modificó un paisaje electoral que asomaba facilongo de La Libertad Avanza. El dato rupturista de la movida en Santa Fe es que Maximiliano Pullaro no va a jugar a media máquina en octubre sino que apuesta un puñado significativo de fichas en la contienda nacional.

Tras el sacudón inicial en la coalición Unidos, los primeros lugares de la lista se resolvieron rápidamente. Arriba Gisela Scaglia, presidenta del PRO santafesino, más pullarista que macrista. El segundo escalón para un socialista pragmático y experimentado, Pablo Farías, que votará en línea con los intereses del gobernador. Y la tercera en cuestión, la actual diputada Melina Giorgi, soldada radical. Los heridos que quedaron en el camino seguramente serán contenidos en las estructuras del gobierno provincial, ventajas de ser oficialismo.

Ese veloz ordenamiento en la alianza gobernante de la provincia se emparenta parcialmente con el siempre colorido armado libertario. Las internas mileístas son por definición encarnizadas pero, con las sonoras definiciones de candidaturas en la provincia de Buenos Aires, ya quedó claro que la lapicera la maneja Karina Milei, El Jefe, La Hermanísima, y el que se resista pasa a degüello. El alter ego santafesino de la sister presidencial es Romina Diez, en consecuencia es ella quien concentra las decisiones.

Esa relativa claridad en los criterios de las dos grandes fuerzas no peronistas contrasta dramáticamente con el incontrolable caos justicialista. Y es lógico que así sea, por varias razones. Primero: el PJ no gobierna la Nación ni la provincia, de hecho ni siquiera controla las dos principales ciudades santafesinas, lo cual implica que no hay atractivo para que un dirigente con ansias de protagonismo se quede en casa si no le dan lo que pide. Segundo: ninguno de los potenciales candidatos, al menos de aquellos que expresaron voluntad de protagonizar, tiene un volumen electoral que los distinga positivamente sobre el resto y esa virtud se manifiesta como factor ordenador; más bien lo contrario. Tercero: la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que en los últimos largos años operaba como instrumento inapelable, hoy está visiblemente en cuarto menguante.

En cualquiera de los casos, como ya se dijo, el té para tres está servido. Dos ya están sentados a la mesa. Y hay demasiados que quieren ocupar la silla restante. Cuando este domingo el lector pispée estos garabatos, faltarán unas pocas horas para que el panorama esté más claro.