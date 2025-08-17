La ciudad de San Lorenzo fue escenario este domingo de un trágico accidente laboral que dejó como saldo la muerte de cuatro obreros y un sobreviviente en estado crítico. El hecho ocurrió cerca del mediodía en un edificio en construcción ubicado en calle San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, un montacargas se precipitó desde el noveno piso con cinco trabajadores en su interior. El elevador tenía capacidad para transportar a cuatro personas, pero en el momento del siniestro llevaba a cinco operarios, todos oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe, que habían llegado recientemente desde Buenos Aires.

De acuerdo a lo publicado por el medio regional SL24, la sobrecarga sería uno de los factores que podrían haber desencadenado la caída, aunque la investigación continúa para determinar las causas exactas del derrumbe. Otro de los datos que llama la atención es que haya sido un día domingo, jornada de descanso en todos los convenios laborales.

Bomberos Zapadores, personal del Sies y efectivos policiales trabajaron de inmediato en la zona para asistir a las víctimas. El único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado con heridas de gravedad.