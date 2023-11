Las “Swifties”, tal la denominación con las que las seguidoras de la artista norteamericana Taylor Swift se reconocen entre sí, se agolpan en las inmediaciones de un fastuoso hotel del barrio porteño de Recoleta donde se hospeda la ilustre visitante que este jueves debutará en el país con tres shows agotados en el estadio Monumental de River Plate.

Taylor arribó al país este miércoles pasado el mediodía en un avión privado proveniente desde Estados Unidos y bajó tapándose con un paraguas negro para estar a tono con la intimidad que procura mantener fuera de los discos y los escenarios.

La organización local de estas presentaciones se sumó al hermetismo que impone Swift a sus pasos privados y señaló que “a pedido del equipo de la artista, no se comunicará información color, catering ni otras actividades”.

Pese a esa decisión, la comitiva musical se dirigió desde el Aeropuerto de Ezeiza al hotel Four Seassons, base de operaciones con vistas a la trilogía de funciones locales de su exitosa gira mundial "The Eras Tour", y allí hay una legión de adeptas a la estrella pop.

En las afueras del estadio del barrio de Núñez hace días que otra porción de fanáticas acampan a la espera de que se abran las puertas del lugar (a las 15 para las ubicaciones VIP y una hora después para público en general) para ganar la mejor ubicación posible frente al escenario.

La música en vivo en el lugar recién comenzará a las 19 con la presencia del local Louta; la telonera de la gira, la también estadounidense Sabrina Carpenter, actuará a partir de las 19.40; y, finalmente, a las 20.45 se producirá el estreno de Taylor Swift en Argentina.

Por estos días y además de las ferias y otras actividades, las “Swifties” se hicieron oír por su rechazo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia", se señaló en un posteo de la cuenta "Swifties contra LLA".

En otro texto de redes sociales, las seguidoras añadieron: "¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país".

