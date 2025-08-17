La jornada comenzó con frío y una máxima que no superará los 15 grados. El lunes y martes estarán marcados por lluvias persistentes. Recién a mitad de semana llegará la mejora con sol y temperaturas más templadas.

El domingo en Rosario se presenta fresco, con una mínima de apenas 4 grados en las primeras horas del día y una máxima prevista de 15. El cielo amaneció mayormente despejado, pero la nubosidad irá en aumento con el correr de la jornada, anticipando la llegada de condiciones más inestables.

Para el lunes el pronóstico indica un marcado desmejoramiento, con cielo cubierto y precipitaciones durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre los 13 grados de mínima y los 16 de máxima, configurando un comienzo de semana húmedo y algo templado en comparación con el domingo.

El martes continuará bajo el mismo patrón, con lluvias de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes. Las marcas térmicas se ubicarán entre 10 y 14 grados, manteniendo un ambiente fresco y con escasa amplitud térmica.

A partir del miércoles se espera un cambio importante en las condiciones: el ingreso de aire más seco y ventoso despejará el cielo y hará trepar la máxima hasta los 21 grados. El jueves mantendrá ese mismo panorama, mientras que el viernes traerá un descenso de temperatura y el sábado amanecerá con mínimas cercanas a 1 grado, en el día más frío de la semana.