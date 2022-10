El rosarino Tomás Holder se convirtió, este domingo por la noche, en el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022, tras una votación récord.

Al conocer su salida, el tiktoker le dedicó unas palabras a sus compañeros: “La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”.

Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher.

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.