Mientras el rosarino Tomás Holder se jacta de sus hazañas en la casa de Gran Hermano, en las redes sociales se viralizan polémicos antecedentes del joven de 21 años. Esta vez, se viralizaron tuits sobre el destructivo comportamiento del participante del reality en un box de CrossFit de la ciudad, en tiempos de pandemia. El tiktoker fue denunciado por haber abollado varios autos y nunca pagar los arreglos correspondientes por los daños ocasionados.

"Ayer esta persona entró a un estacionamiento, empezó a correr y saltar por los autos dejando así abolladuras Difundamos para que pague lo que corresponde!", reza la publicación en Twitter que data de septiembre de 2020 junto a un video donde se puede ver al rosarino trepando al techo de varios autos que se encontraban estacionados en un garage. Según pudo averiguar RosarioPlus, la deuda asciende a un millón y medio de pesos.

"Vengo a defender mi nombre, todo esto está sacado de contexto... yo no entré a un estacionamiento por entrar.. sino que ahí está el gym de un conocido mío, jamás pensé en dañar ningún auto.. pedí disculpas y me voy a hacer cargo como corresponde", respondió Holder en ese momento.

Sin embargo, aseguran que el polémico participante de Gran Hermano se borró a la hora de hacerse cargo de los daños. "No, no pago. Holder amenazo a mi hermana para que borre el tweet. Se hizo la denuncia y como siempre, quedo en nada. Mi novio (dueño de la cochera) tuvo que pagar el arreglo de los autos", aseguró una usuaria en respuesta a la publicación de una cuenta no oficial del reality.