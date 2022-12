Con toda la experiencia adquirida trabajando durante años en agencias de publicidad, Javier Lafont decidió apostar de lleno a los juegos de mesa, en especial a los mazos de cartas. Ya lleva nueve juegos editados, incluidos el "Mazo Argento", con personajes de la cultura popular argentina como Ricardo Fort, y “Con eso no se jode”, un juego de humor negro, que en el último tiempo se volvieron furor en ventas.

"El primer juego salió hace cinco años y fue 'Con eso no se jode', pensado para gente particular. Hay que jugarlo con personas con las que se tiene extrema confianza, no es para todos los públicos. Hace poco sacamos una compilación de las tres versiones cuyo packaging es un ataúd. Se trata de tomarse los problemas con humor y gana el que más se ríe de eso. No está enfocado en nuestra cultura, es más genérico. Se vende muy bien en Chile y se consigue en España", contó Lafont en Hoja de Ruta, en Sí 98.9.

Respecto de la creación de "Mazo argento", contó que la idea original fue a partir de una pregunta: "¿Por qué tenemos que jugar con cartas españolas si somos argentinos?". "Nos propusimos trasladarlo pero tampoco quedarnos en los clichés del tango y el gaucho, sino llevarlo a la cultura popular. El clásico es el que tiene al "Comandante Fort" en la portada y hace poco sacamos el de 'memes' con el mismo concepto y todos personajes argentinos. Hubo que respetar la pose del meme y entender qué carta es. Encontrar esa fusión fue divertido", agregó.

Esas ideas, y otras también, están desarrolladas en su sitio web, poppularshop.com.

"Vengo del mundo de la publicidad, un rubro que te da un pantallazo bastante amplio de varias cosas. Sigo siendo creativo publicitario y le pongo mucho de eso a la creación de los juegos. No son los típicos juegos súper rebuscados con estrategias, sino que están pensados para pasar un momento divertido y los entendés enseguida. La idea es no enroscarse demasiado", subrayó Lafont.

Y cerró: "Nuestra idea siempre es hacer algo original. Se estila bastante adaptar afanosamente juegos de afuera. Todos los juegos tienen una pata humorística muy fuerte, es el nexo que une todo. No hay ningún juego solemne. Todos te van a sacar una sonrisa o al menos ese es el objetivo".

La nota completa: