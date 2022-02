La exLeona y hoy periodista deportiva Mechi Margalot tuvo un momento de tensión al aire cuando estaba en la transmisión del partido de la selección de hockey femenino. La ahora comentarista de deportes, le dio paso a la cronista, Trini Bravio, quien también fue jugadora de hockey.

A modo de broma, aunque no salió muy bien, Margalot le dijo "casi jugadora" en la presentación, a lo que la cronista respondió: "La verdad, me rompiste el jugador por decirme casi jugadora" y entraron en un intercambio entre picante e irónico.

Y cuando Margalot la quiso arreglar, la embarró más: "Quiero decirte que no tenés nivel de selección". Luego llegó el descargo en Twitter, que tampoco dio mucha claridad a la situación: "Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía .. No busquen donde no hay. Eso si, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene porque saber nuestra relación Tri".