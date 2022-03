El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le reprochó haber ayudado al músico Santiago 'Chano' Moreno Charpentier a obtener una licencia de conducir.

"No pueden permitirse ni naturalizarse los 'favores' ni los 'gracias por ayudarme con el registro, capo', porque esos atajos minan la credibilidad del sistema, violentan a los ciudadanos que deben cumplir todos los pasos y ponen en riesgo a quien recibe ese registro", dijo Martínez Carignano en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

El funcionario salió así al cruce del jefe de Gobierno luego de que hoy trascendiera un fragmento de una transmisión en vivo a través de la red social Instagram en el que el músico le agradece al jefe de Gobierno porteño haberlo ayudado a conseguir su licencia de conducir.

El video es parte de una transmisión en vivo que Rodríguez Larreta hizo a través de su cuenta de Instagram el pasado 12 de febrero. Allí, entrevistó al músico quien luego de recordar que su banda, Tan Biónica, surgió de los recitales que la Ciudad organiza en el verano, le agradece al jefe de Gobierno por haber intervenido en el trámite para obtener su licencia.

"Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo, cuando eras vicejefe de gobierno de la Ciudad, ahora que sos jefe de Gobierno también", aseguró Chano, y luego agregó: "Me ayudabas a mí hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste 'me comprometés'".

En su cuenta de Twitter, Martínez Carignano publicó ese tramo del video con una serie de mensajes en los que criticaba la actitud del jefe de Gobierno.

"Una de las obligaciones básicas para todos los Estados es formar conductores seguros y responsables: personas que conviven armónicamente en la vía pública, respetando las normas de tránsito y, por sobre todas las cosas, cuidando la vida propia y las ajenas", comprobó el titular de la ANSV.

Además, el funcionario registró que, "en la Argentina, al igual que en todo el mundo, los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años".

"Desde hace décadas, las Naciones Unidas y la Organización Panamericanismos de la Salud, toman a la seguridad vial como un tema de salud pública y emiten recomendaciones para reducir el problema", aseveró.

También, aclaró que "el proceso de obtención y renovación de licencias de conducir es la herramienta más valiosa del Estado para cerciorarse de que cada persona es apta física y psíquicamente, que comprende la responsabilidad y que es idónea en aspectos prácticos y legales del manejo" .

Rodríguez Larreta había invitado al músico a participar de un vivo de Instagram para hablar sobre consumo problemático de drogas y su pelea por superar las adicciones.

'Chano' protagonizó varios incidentes de tránsito, el más peligroso de ellos en agosto de 2015, cuando con su camioneta 4X4 entró de contramano por la calle Mendoza, en el barrio porteño de Belgrano, y chocó contra varios autos estacionados hasta colisionar contra la puerta de un garaje.

En marzo de 2016 chocó contra el acoplado de un camión que lo arrastró varios metros sobre la ruta 3, a la altura de Cañuelas.

Un año después, en marzo de 2017, volvió a chocar contra dos automóviles estacionados en la esquina de Melián y Washington, en el barrio porteño de Saavedra. Esa vez tambien tenia su licencia vencida.

