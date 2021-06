La batalla judicial de Luciana Salazar con el economista Martín Redrado vuelve a dar tela para cortar en el escenario chismeril, y no por descuido. Es que la mediática se abrió a sus seguidores de Instagram y allí contó que le fue infiel varias veces al ex presidente del Banco Central, y que éste la perdonó. Sin embargo, la disputa judicial por su separación sigue adelante.

Uno de los followers de @salazarluli indagó en su fidelidad como pareja de Redrado. Le preguntó si lo había engañado con otra persona, y la rubia contestó sin vueltas: “Sí, muchas veces. Costó llantos de él, pero me las perdonó”. Y cuando la repregunta fue por el nombre de algunos de esos amantes, ella se negó a revelarlos, pero aseguró que “Redrado los sabe muy bien”.

La participante de La Academia de Showmatch y el ex golden boy conservador se pelean en Tribunales con acusaciones varias. “Tuvo un revés de la justicia penal, que no pudo mostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno de querellarlo y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”, contó Salazar.

Le reprochó haberse portado mal con su hija Matilda, a quien Luciana concibió por vientre subrogado.

“El amor, hace rato (que terminó). Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y me trajo complicaciones a mí por su culpa”, abundó la sobrina política de Palito Ortega.