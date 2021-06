Cuando hace poco más de un año comenzó a trascender que Nicki Nicole y Trueno podrían estar teniendo un romance, instantáneamente se volvieron una de las parejas de artistas más queridas por el público. Y ante la duda siempre es bueno chequear los números: su primera canción juntos estrenada a fines de julio del año pasado (que en parte sirvió como confirmación de que estaban noviando) ya está por alcanzar las 300 millones de reproducciones y tiene casi 4 millones de gustos.

Y en las últimas horas Nicki aprovechó su estadía por España para visitar al streamer Ibai y tener una charla en directo por Twitch, de la que no pudo escapar de una pregunta clave sobre la relación que tiene con Trueno: "¿Crees que te puede casar dentro de poco? ".

La respuesta volvió locos a todos: “Ya me lo pidieron, con un anillo pero… fue muy inesperado. Él había hecho todo un plan: fuimos a la Boca, de donde es él y quería hacerlo en su terraza, que se vean los dos puentes y yo le tengo miedo a las alturas. Yo estaba como 'por favor no me quiero parar' ”, sorprendiendo a Ibai que hasta se ofreció a ser el cura de la boda.

Nicki manifiesta que ya dio el "Sí", y aunque avisó que no va a ser dentro de poco, se prendió a empezar a organizar la fiesta: "Tengo la idea, pero no sé si tan pronto. Pero ya con saber que nos queremos y nos acompañamos, nos une más lo que sentimos como personas que un anillo.

Nicki con 20 años y Trueno con 19, ya son dos de los artistas más exitosos de nuestro país y con mayor proyección internacional. Aunque no parezca, toda esta historia recién está empezando.