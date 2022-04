La cantante Lali Espósito publicó este martes un video con un mensaje afectuoso en el que invitó a su show a una niña mendocina de 5 años que fue filmada por su tía cuando manifestaba su angustia por el bullying que sufría desde el jardín de infantes, en el que decía estar "cansada" y no querer volver al establecimiento escolar, una historia que se volvió viral.

"Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo", le dijo Lali a la niña en un video enviado a la familia que publicó Mariela Paz, tía de la menor de edad, en sus redes.

Tras lo cual, Espósito agregó: "Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés".

Luego, Lali expresó sus ganas de conocerla en Mendoza, provincia donde reside, y la invitó a uno de sus shows. "Te quería invitar a vos y a tu mamá, si es que podés, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires", dijo.

La reacción de Lali fue a un video que se hizo viral en Facebook días atrás, en el que la niña expresaba su desesperación y angustia por el bullying que sufría de parte de sus compañeros desde que comenzó el jardín de infantes.

"Gorda, gorda y chancha, todo; ya estoy cansada", decía la nena, quien ante la pregunta de su tía sobre si quería dejar de ir a la escuela, respondió: "No quiero ir, ya estoy cansada".