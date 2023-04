Jey Mammon volvió a hablar con los medios tras la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto, y aseguró que no dará más notas para defenderse de la acusación.

“No siento la necesidad de explicarle absolutamente a nadie mi inocencia. Estoy sentado acá porque siento la necesidad de contar cómo son las cosas. Se terminaron para mí las notas. Que cada uno piense lo que quiera”, indicó el músico en una entrevista íntima con Baby Etchecopar (A24).

“Voy a seguir siendo el mismo que hace reír, con el mismo talento, poco o mucho, inteligencia poca o mucha, amor poco o mucho. Con ese papel, si lo tengo, bienvenido sea. Y si no lo tengo, voy a seguir siendo el mismo. Si eso conforma a la gente, voy por eso. No tengo ningún problema porque tengo todo para tenerlo a ese papel”, señaló el ex conductor de Morfi.

“Yo no quiero contar mi verdad, sino la verdad, porque tengo pruebas. Él cuando hace la denuncia, no presenta pruebas, y yo las tengo. Tengo manera de demostrar cuándo lo conocí”, destacó. E insistió: “Yo no lo conocí a los 14 años y nada de lo que él dice sucedió a sus 14 años. Lo tiene que demostrar. Yo puedo demostrar que lo conocí a los 16, en una fiesta donde yo hacía un streaming, cuando hacía radio por internet”.

Según la víctima, los abusos habrían ocurrido desde 2007 cuando la víctima tenía 14 años y Mammón, 30. En 2020, el joven denunció al conductor, pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 lo sobreseyó en marzo de 2021 porque había pasado el plazo permitido para investigar.

“Lucas es víctima, no mía, en absoluto, sino de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Yo lo veo y lo escucho. Entiendo lo que le pasa a la sociedad con su historia. Yo tuve un vínculo de amor con él, entre sus 16, 17, y 25 o 26 años. La diferencia entre vínculo y relación es que te dejás de ver con una persona, la volvés a ver. A veces son más fuertes que las relaciones”, comentó Jey Mammon, y continuó: “Yo le escribí una canción de amor a Lucas, probablemente una de las pocas que escribí en mi vida. Yo me enganché con Lucas. No me considero en absoluto parte de ninguna de las personas que le han hecho daño”.