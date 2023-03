Jey Mammon brindó una entrevista a C5N, al periodista Jorge Rial, luego del escándalo por la denuncia de abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto. En un fragmento de la misma que se verá completa este viernes en Argenzuela, el conductor y músico acusado confesó: "Estoy en shock, paralizado". "A Lucas le deseo que pueda sanar su alma", agregó.

"¿Qué buscas con esta nota y con el comunicado?", le preguntó Rial al comienzo de la entrevista exclusiva de C5N. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada. Que tomo clonazepam. Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", contestó.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida”, agregó el conductor visiblemente afectado por la situación que atraviesa. Conmovido, expresó a C5N: “No sé que va a pasar con mi vida, pero sí se algo es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino”.