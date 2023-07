La panelista de espectáculos Yanina Latorre no deja de criticar a nadie, incluso a Moria Casán, un peso pesado. Sin embargo, Moria no se queda callada y la acomodó.

Todo comenzó en el móvil de LAM cuando opinó sobre la panelista: "Tiene que bajar un poco la histeria, para que sea más relajada, y para que sea más dama, aunque sea la puteada… un poquito más tranquila, pero esto es desde mi punto de vista tipo mamá, no sé si podría ser su abuela, pero tu mamá sí".

Tras escuchar la nota, Ángel De Brito le preguntó: "¿La histérica qué quiere decir?". Sin dudarlo, Yanina Latorre destacó: "Me chup... tres huevos". Entonces, el conductor siguió indagando, al comentar que "te dio consejos para que mejores tu panelismo, que bajes un poco la voz...".

“Me va re bien, estoy contenta. Me encanta porque va cambiando, la última vez que dio una nota para 'LAM' dijo que yo era bárbara, que era la mejor... Moria, estamos grandes, podes ser mi mamá, es verdad. ¿Que 'estoy muy golpeada' por un cuerno? Vos estarías golpeadísima, dejate de joder, basta de pegarme con eso, peguenme con otra cosa, no estoy golpeada, por dios. Ella pasa del amor al odio, debe querer volver a la tele, una respuestita”.

Pero Moria redobló la apuesta en diálogo con PrimiciasYa. "Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini... Yo no tengo ideología mi amor, yo soy Casanística. Nunca dependí de nadie y no soy señora de... ni de nadie como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder", arrancó.

Luego finalizó: "A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada y ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no esta bién de la cabeza. Es una grosera".