Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez tienen dos hijos en común y, tras su separación, habían mantenido una relación pública cordial. Durante un tiempo, mostraban en redes sociales un trato amable y de cooperación en la crianza. Sin embargo, todo cambió después de que la actriz publicara fuertes acusaciones contra el chileno en sus redes sociales.

En declaraciones recientes, Vicuña aseguró que actualmente la comunicación entre ambos se da únicamente “con abogados de por medio”. “Hermoso el reencuentro con mis hijos, agradezco esa compasión. Estoy en un super buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. Estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien”, expresó sobre su presente personal y profesional.

Consultado por las declaraciones de su ex, el actor fue cauto: “Fueron momentos especiales, no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, son cosas de redes sociales y nunca voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”.

Vicuña también reflexionó sobre el quiebre del vínculo: “Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón”.

Aunque evitó profundizar en el conflicto, el chileno dejó en claro que la etapa de armonía quedó atrás y que, por ahora, la relación se mantiene estrictamente dentro del marco legal.