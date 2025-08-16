El reconocido influencer y conductor televisivo Santiago Maratea llegará a nuestra ciudad este sábado, para cerrar la colecta con la que se viene llevando adelante la construcción de la Sala de Día en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. El objetivo es darle el impulso final en el marco del festival ReDI, el Festival de las Infancias mas grande de todo el país, que tendra lugar en en el predio de la ex Rural este domingo.

Hace exactamente un año, Maratea sorprendió a todos los rosarinos lanzando una campaña solidaria para que el Hospital de Niños Víctor J. Vilela tenga su sala de día adaptada para pacientes oncológicos. La campaña surgió en conjunto con los organizadores de ReDI, con el objetivo de llegar a los 500.000 dólares y así cristalizar la remodelación del espacio de atención de tránsito ambulatorio.

Si bien la campaña no finalizó, a medida que ingresaron las primeras donaciones comenzaron las obras de refacción para que las mismas estén listas lo antes posible. El proyecto se puso en marcha en diciembre del 2024, cuando se montó la estructura metálica y se contrató el ascensor camillero. Estos trabajos finalizaron en mayo pasado.

El segundo paso en la construcción comprende los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones. El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y el Municipio también realizó un desembolso importante. Ahora, se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.

Maratea también formará parte nuevamente del Festival ReDi, que este domingo llevará a cabo una nueva edición, desde las 10 hasta las 18, en el predio de la ex Rural. Contará con 4 galpones de actividades interactivas, zonas de juegos y deportes, food trucks, shows en vivo, experiencias sensoriales para los más chicos, y atracciones como bungee, simuladores de autos, planetario, make up, barberos, sector gamer y más.

Lo más esperado de esta edición es el show musical de Pim Pau, uno de los fenómenos infantiles más importantes del momento. Además, habrá un invitado de lujo sorpresa: Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, estará presente para reversionar canciones infantiles y unir generaciones.

Cabe destacar que ReDI nacio en barrio Bella Vista en 2017 como una iniciativa de Paseo de los Patos y sus amigos, con el objetivo de celebrar el Día de las Infancias en el barrio, apostando a la diversión, el encuentro y el espíritu comunitario. Con el paso del tiempo, ReDI creció de manera exponencial, convirtiéndose en un festival de gran escala y de proyección nacional, sin perder su esencia cercana y lúdica.

El año pasado, más de 60.000 personas disfrutaron del evento en el mismo predio, con propuestas para todas las edades: inflables gigantes, juegos, espectáculos en vivo y actividades recreativas de todo tipo. El impacto fue tan grande que figuras como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Soledad Pastorutti adhirieron a la convocatoria.