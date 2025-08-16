Rosario Central recibe a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito, este sábado por la tarde, en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez (VAR: Germán Delfino) y televisado por TNT Sports Premium.

El canalla está invicto en el torneo y quiere seguir de racha para llegar al clásico de la mejor forma. Además del resultado, el equipo de Ariel Holan debe obtener un mejor funcionamiento y aprovechar la calidad de Ángel Di María.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez tratará de reponerse de la caída frente a Defensa y Justicia que pudo depositarlo en lo alto de la zona B.

Probables formaciones

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo; Pablo Monje y Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.