El docente y escritor rosarino Roberto Retamoso presenta este martes su nuevo libro, La hermanita perdida, una novela que ha ido publicando a lo largo de 2021 en el periódico El Eslabón. La historia de un soldado que construye memoria desde una trinchera en las islas Malvinas y en pleno terrorismo de Estado, que resultó editada por la Cooperativa La Masa en formato libro en el año del 40 aniversario de la guerra.

El autor de esta novela recordó sobre su gesta: “No es que yo tenía el propósito previo de escribir algo sobre Malvinas. A veces uno puede escribir sobre algo que le está dando vueltas en la cabeza, pero otras veces en vez de uno estar detrás del tema, éste te asalta a vos. A mí me ocurrió un poco eso. Seguro que hay cosas de la historia, de la experiencia común, que están dando vueltas”.

Surgida en el siglo XIX, la publicación por entregas respondía a la imposibilidad de las clases menos pudientes de acceder a un libro. El docente y escritor Roberto Retamoso la retomó en tiempos de pandemia con capítulos en el semanario El Eslabón, a través de la historia de Juan López al enfrentarse al enemigo inglés en las islas y a los propios oficiales argentinos que torturaban y estaqueaban a sus soldados en medio del horror del oscurantismo nacional en que fueron vez secuestrados sus padres y su hermana que por ese entonces vivía en el vientre materno.

“Estoy muy contento de poder presentar esta novela que se publicó el año pasado por entregas, algo que habitualmente se denomina folletín: un género que le da un carácter fuertemente popular, porque los lectores de folletín, a través de un periódico o revista especializada, es un público muy distinto al público más específico, más ligado al campo de la literatura. Cuando uno escribe no puede encerrarse en los límites estrechos, está bueno abrirse a límites más amplios”.

Respecto de cómo vivió el contexto de la guerra de Malvinas en que se inspiró, Retamoso recordó que "se estaba terminando la dictadura militar genocida. A mí no me secuestraron ni me torturaron ni pasé por esos vejámenes físicos, pero sí sufrí la censura. Me había recibido en la Universidad y tenía ganas de participar de la vida universitaria y me rajaron de ahí como a tanta gente por cuestiones ideológicas. Yo tenía muy claro lo que era esa dictadura y cuando se produjo la invasión, el 2 de abril, lejos de generarme una suerte de euforia y adhesión, tenía muchísima bronca, porque era lo que buscaban los militares para zafar del desastre que habían hecho en el país. Por eso estaba en contra de la invasión a las islas y en contra de la guerra delirante, pero eso no significa que yo no comparta y valore la reivindicación histórica de la Argentina sobre Malvinas, todo lo contrario”.

La presentación de La hermanita perdida será el martes 24, a las 19.30, en el Complejo Cultural Atlas, de Mitre 645, y el autor estará acompañado de Marcelo Ramírez, "un amigo que estuvo enrolado en la guerra, combatiendo en el continente", así como también Darío Barriera, profesor de historia de la Facultad de Humanidades que dirige el Programa Malvinas de investigación y difusión de este tema, y Pablo Bilsky escritor, docente y periodista, autor del prólogo del libro.

La ilustración de tapa es de Jorge Molina, las del interior de Facundo Vitiello, el diseño de Javier García Alfaro, los prólogos de Pablo Bilsky y Manolo Robles y la edición de Santiago Garat.