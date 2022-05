Luego de que los shows para su gira mundial Music Of The Spheres World Tour se vieran completamente agotados, Coldplay anunció el agregado de nuevas fechas en su llegada a Colombia, Chile y Buenos Aires. En Argentina, la mítica banda se presentará del 25 al 29 de octubre y ahora sumó el 1 de noviembre, todas en el Estadio River Plate. Las entradas para el espectáculo salen a la venta el martes 24 de mayo a través de Allaccess.com.ar.

El regreso a Argentina, que logró el Sold Out de cuatro Estadios River Plate y más de 200.000 tickets vendidos en menos de siete horas, se realizará en el marco de Music Of The Spheres World Tour, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Además, esta será la primera vez que un artista se presenta cuatro noches en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y también marca la primera vez que un artista internacional agota las entradas para cuatro noches en el Foro Sol de la Ciudad de México y dos noches en el Estadio Akron de Guadalajara.

Los artistas invitados varían según la fecha e incluye a Camila Cabello, H.E.R. y London Grammar. También se han anunciado soportes adicionales para la etapa de EE. UU

Fuente: https://billboard.com.ar/