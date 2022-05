El Club Atlético Racing entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Cape, y lo publicó en sus redes oficiales: "Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia". La Academia se convirtió de este modo en el segundo club de fútbol en hacerlo, después de Vélez Sarsfield. "Que Racing haya sido tan simple y tan humano es muy emocionante y estoy feliz", dijo Cape, protagonista de este momento.

Cape hizo el cambio de documento en diciembre, porque el anterior no reflejaba su identidad de género autopercibida. En la Argentina, desde julio, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, pueden optar por una "X" en su DNI y pasaporte.

"Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios", explicó. De este modo Cape logró su carnet con su identidad no binaria.