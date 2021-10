El cantautor Mocchi trae su cancionero y su nuevo disco a la ciudad luego de la pandemia, y será nada menos que en el emblemático teatro de Plataforma Lavardén. Habrá canciones de sus tres discos y adelanta algunos que lleva compuestos pero aún no grabó.

El domingo a las 20 sonará junto al músico Luis Volcoff (piano, guitarra, producción) y al rosarino Luciano Jazmín. Entradas a la venta en la web de la Lavarden.

El trovador dialogó con Rosarioplus.com sobre esta nueva gira y sobre sus vivencias en pandemia: "Es hermoso, en esta gira volvemos a ciudades como Rosario que quiero mucho. Desde hace años que me siento en casa, y la única forma de que paré de girar fue con la pandemia, que fue una locura, no la pasé nada bien".

La pandemia dio un impasse a este trovador, ya que en el encierro no se encontraba con "lo que pasa con la gente", y aseguró que se quedó "sin material para decir cosas". Sin embargo su canción 'Espejos' fue parida en esos tiempos extraños, reconoció, y aprendió con las nuevas reglas del covid: "Fue volver conectarme con el público con las nuevas reglas, y pude potenciarme con los limites que hay".

Y fue automático el cambio: "Cuando volví a tocar en febrero de este año nuevamente volví a componer nuevamente, fue una gran alegría volver, tocar en el Solís y en muchas ciudades de Uruguay".

Ahora al fin vuelve a Rosario, nada menos que en el teatro de Plataforma Lavarden, agrandando el caudal de su público, y sobre esto se mostró feliz: "Un día pasé y dije quiero tocar acá. La primera vez que fui a tocar a Rosario vinieron dos personas, y cuando terminé me dijeron que organicemos otra fecha y yo pensaba que no soy redituable en este país".

Consultada sobre el éxito que viene teniendo su gira con salas llenas aseguró: "Yo nunca pensé que iba a terminar siendo cantante. Terminé el liceo y estudie muchas cosas, derecho, psicología, y un gran amigo me dijo ‘¿qué estas haciendo ahí?’ y me di cuenta. Nunca pensé que me iba a dedicar, y fue gracias a que otras personas me fueron guiando".

Entonces fue consultado sobre qué músicos puede decir eso, y aseguró: "Hugo Fattoruso es un referente para mí. Una vez lo crucé cuando fui telonero en el Gran Rex con No Te va Gustar. Yo pensé que no me conocía ni a palos y se me acercó y me dijo ‘me encanta lo que hacés’, y yo casi me hago pichí. Charlamos un montón, me invitó a tocar con él, le habló a todo el mundo de mi música. Un capo, muy generoso y humilde. Nos debemos una gira juntos".

Mocchi no viene de una familia de músiques, y sin embargo recordó que "a los cinco años quería ser concertista de piano. Me conecté con la música popular, fuera de lo académico, después de que un profesor a mis 12 años me molió a palos las manos. Descubrí el mundo de la música en la calle, toqué en bandas, y fui aprendiendo del saber popular literalmente, escuchando y tocando con otres". Aseguró que le gusta vivir de gira, pero vuelve a su casa "porque tengo que alimentar a mi perro, que se llama Néstor Kirchner".

Para Mocchi "el uruguayo es querido por argentinos por calladito, siempre cuida lo que hace porque el país es muy chico y si se manda una cagada se entera todo el mundo. Por eso todos piensan que somos tan buenos, pero tenemos que tener cuidado. Si te peleaste con el panadero, vas a tener que ir igual después a comprarle".

Y sobre Pepe Mujica precisó: "Lo dio todo por el pueblo, trasciende al uruguayo, sin haber tenido la formación técnica, y después de haber estado en un pozo 12 años. A mí me hacen eso y no salgo con ganas de gobernar. Después hay que analizar las leyes que hizo y es complejo".

Algo más sobre Mocchi

Durante el año 2020, Mocchi se posicionó como una de las propuestas más convocantes de la escena de la música uruguaya, agotando todos sus shows hasta la fecha, tanto con su banda rioplatense como a dúo con el maestro Hugo Fattoruso. También grabó su disco próximo a estrenar, titulado 1990 junto a su compañero de aventuras Luis Volcoff con quien gira ininterrumpidamente desde el año 2017.

Como compositor y cantante, ha colaborado y compartido con músicos como Yayo Serka (Lila Downs), Samuel Torres (Paquito Rivera, Shakira, entre otros), Fernando Cabrera, El Plan de la Mariposa , El Kuelgue, Acá Seca Trío, La Bomba de Tiempo, La Otra (España), Pedro Pastor, Christian Cary, La Triple Nelson, entre otres.

Mocchi tiene una prolífica carrera componiendo, cantando y gestionando que lo ha llevado a México, España, Estados Unidos, Argentina y Chile. Entre viajes e intercambios sensibles a través de la música, ha construido una identidad musical y personal que define una forma de hacer canciones contundente: es genuine. Además, ha compuesto músicas para la Comedia Nacional y ha participado del espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo con su obra “Puentes como liebres”.

Tiene dos discos editados en forma independiente (“La Velocidad del Paisaje” y “Mañana Será Otro Disco”) y una película filmada en EEUU sobre músicos migrantes, titulada “Botija de mi País”, estrenada en Estados Unidos y en la Cineteca Nacional de México. Todo su material está disponible en sus canales propios en las plataformas digitales.