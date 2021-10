La comunidad artística rosarina se pone de pie para reunirse durante tres jueves de octubre en el Distrito Siete (Ovidio Lagos 790). Entre conciertos e intervenciones que expandan la conciencia en defensa del río y los humedales y de la mano del sello Kuikatl, que aglutina a cancionistas, poetas y pintores para dar un grito por el medio ambiente. El festival de entrada libre y gratuita contará cada noche con proyectos musicales, uno de los cuales es invitado de otra ciudad. Para asistir habrá que retirar las entradas previamente en dicho espacio de lunes a viernes de 10 a 18.

La nutrida agenda abrirá este jueves a las 20 con la participación de Julián Venegas, María Pien y Juan Barreto en música y China del río en pintura. El jueves 21 y 28, la convocatoria será en el mismo horario. En el caso de la primera fecha actuarán Sauce rojo, Lala, Didi leone, Santi Silvagni, Julián Oroz, como músicos y Tomas Boasso y Ceci Demichele en poesía. Por último, el cierre tendrá entre sus artistas a Julián Rossi, Juanito El cantor, Noelia Recalde, Mati Vant en la parte musical y Anabel Martin (Cedro) y Dai Henderson (Neutrinos) en poesía.

Vale aclarar que Rosario, bordeada por el majestuoso Paraná -sexto río de llanura más importante del mundo- es amplio y diverso el trabajo socioambiental impulsado por organizaciones autogestivas por la defensa del río y los humedales, ecosistemas irremplazables por sus funciones como la recarga de acuíferos, criaderos naturales de peces y reservorios de diversidad biológica y cultural; además de ser aliados indispensables en la mitigación de impactos del cambio climático. Es por eso que los artistas locales llaman mediante esta y otras acciones a un trabajo de conciencia por parte de quienes habitan esta ciudad.

Otro dato para sumar y entender la importancia de este ecosistema es que Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que aumenta al 23% si se consideran salinas y cuerpos de agua –un privilegio a nivel mundial, si consideramos que hay más de 50 países que sufren hoy de “estrés hídrico”.

Sin embargo, nuestro país aún no tiene una Ley Nacional de Humedales. El proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para su conservación, restauración y desarrollo sostenible, cuenta hoy con media sanción del Senado, donde fue modificado en aspectos sustanciales lo cual ha puesto en riesgo el espíritu originario de la ley. El proyecto inicial había sido apoyado por decenas de organizaciones sociales y de productores, asambleas ciudadanas, investigadores y académicos.

“Arte que enciende pero no quema", es uno de los lemas de este colectivo artístico, apoyado por las organizaciones ambientalistas como La Multisectorial Humedales y El Paraná no se toca. Y como escribió el artista Juan Barreto en su canción “Escudo de Irupé”: "Alguien dijo: es hora de luchar, las lágrimas no van al humedal. Alguien dijo no se puede esperar lo poco que nos queda, lo poco que nos queda se nos va" Que no sea tarde, que no se nos escape la oportunidad de luchar, concientizar y defender a nuestros río y humedales”.