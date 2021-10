El encuentro de dos estilos diferentes de la canción rosarina, la fusión de las raíces del jazz traídas por la China Roldán al folk pop de Mati Vant quienes proponen para este encuentro interactuar con el público a través del juego y la improvisación, las versatilidades musicales y escénicas de les dos artistas y sus invitados especiales para esta ocasión. La cita es para el próximo viernes a las a las 20 en Distrito Siete (Ovidio Lagos 790).

Mati Vant y China Roldan son dos artistas muy presentes en la escena musical emergente de la ciudad de Rosario y en este encuentro presentarán nuevos repertorios y reversiones que buscan ser transformadas en ese intercambio mutuo. Como hacer sonar el “Gajito de ciudad” de China interpretado por Mati o viceversa, en “Ya no entiendo tus emojis”, una elocuente visión de Vant sobre los tiempos actuales y las relaciones liquidas en las ciudades.

“Creo que nunca me voy a cansar de la ciudad, aunque hay momentos donde preferiría gritar, como me pasa con los emojis, con tanta sobreinformación que nos hace desentendernos”, reflexiona Vant en su poesía ante las relaciones distantes que nos propone la urbanidad de hoy.

“La verdad pasa el tiempo y uno quiere ir cerrando. Tuve mi momento de mayor explosión, de salir a buscar distintas cosas. En este caso con China, lo que me sucede es querer tener más que cambios de estilos y géneros, una mirada generacional, ella es más chica y viene de otro palo distinto y a mí eso me resulta interesante, estoy como asumiendo la edad que tengo -risas- porque hay toda una cosa nueva que yo no estoy agarrando y me gusta poder entrar en ese lugar, no sé si como desafío, más bien como enseñanza”, cuenta Mati Vant a Rosarioplus.com sobre esta fecha que lo tiene atrapado.

Que agrega sobre los cruces generacionales que lo ponen en escena con China Roldán: “Es un aprendizaje para mí, porque más allá de los digital como herramienta de producción, está lo musical. El arte de China es más de un jazz actual, una forma de utilizar las teclas del piano donde uno dice que ella resumió un lenguaje que yo no pensaba para nada que era el jazz o la improvisación, ella lo tiene muy fresco. Yo no tengo una formación muy académica, pero los banco, es experiencia, para mal o bien, me brinda todas las herramientas que tengo y disfruto”.

En cuanto a la presentación adelanta que la idea es mostrar el trabajo que tiene cada uno en formato de banda, “ella con sus músicos y yo con los míos”, dice. “La verdad que teníamos ganas de hacer una síntesis de nuestros proyectos en una fecha, si bien ya habíamos tocado juntos, nunca lo hicimos de esta forma. Igual vamos a compartir en instancias de dúo vocales como también en guitarra y piano, además algunas improvisaciones. La idea prima en compartir, pedirle algunas cosas al público” enuncia por último.